岡山県庁 岡山県教育委員会は16日、「県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定したと発表しました。 この計画は県教委が県立学校に対し、教育職員の勤務状況を改善し、働きやすさと働きがいを両立させるために策定したものです。計画期間は2026年度から2028年度までです。16日に各学校に通知しました。 県教委によりますと、この期間全体の目標として「月当たりの時間外在校等時間が45時間