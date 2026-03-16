JR東日本の管内で年明けから続いた輸送トラブルが深刻だ。1月16日に山手線と京浜東北線で起こった停電に伴う長時間の運転見合わせから始まり、30日に常磐線でまた停電。2月2日には京葉線八丁堀駅のエスカレーターで火災が発生、8日には架線断線により宇都宮線で停電事故が起こった。 事態を重く見た同社は、修繕費増額や技術系社員の採用増といった再発防止策を打ち出したが、乗客から「安心」「安全」という信頼