JR高松駅前タクシー乗り場(高松市浜ノ町) 物価高や最低賃金上昇の影響を受け、香川県のタクシーの運賃が16日から値上げされました。初乗り運賃は上限750円から800円になります。 香川県の土庄町、小豆島町、直島町を除く地域で、16日からタクシーの新しい運賃が適用されました。 普通車の初乗り運賃の上限は750円から800円、1.5kmからの加算運賃は260mごと80円から275ｍごと100円になりました。