【インド】 卸売物価指数（WPI）（2月）15:30 予想2.1%前回1.81%（前年比) 貿易収支（2月）時刻未定 予想N/A前回-346.78億ドル 【イスラエル】 経常収支（2025年 第4四半期）20:00 予想N/A前回-10.59億ドル 【カナダ】 住宅着工件数（2月）21:15 予想N/A前回23.8万件 消費者物価指数（CPI）（2月）21:30 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回2.3%（前年比) 【米国】