EU外相理事会 ベッセント米財務長官と中国何副首相、協議再開 エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで） ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日） メキシコ市場はベニート・フアレス生誕記念日のため休場 ※予定は変更されることがあります。