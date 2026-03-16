テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド強まる、売られ過ぎ領域に 1.1942ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1866一目均衡表・雲（上限） 1.1819一目均衡表・雲（下限） 1.1692100日移動平均 1.168421日移動平均 1.1681エンベロープ1%上限（10日間） 1.1677200日移動平均 1.1670一目均衡表・基準線 1.156510日移動平均 1.1539一目均衡表・転換線 1.1450エンベロ