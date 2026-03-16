【これからの見通し】中東紛争の長期化懸念は継続も、今週は中銀イベント多く材料交錯に 先週末の中東情勢には改善の兆しはみられていない。ホルムズ海峡の実質的な封鎖状態は続いており、原油の輸送・供給には大きな障害となっている。トランプ米大統領は同盟関係にある諸国に石油タンカーなどの護衛を要請しているが、まだ足並みがそろう状況にはなっていない。そもそも、狭いホルムズ海峡で護衛の実効性がどの程度で