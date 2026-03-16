XGIMIは、コンパクトな薄型設計と高画質を両立したプロジェクターのElfinシリーズより、LED光源採用のエントリー機「Elfin Flip Plus」、3色レーザー光源の上位機「Elfin Flip Laser」、4K対応のシリーズ最上位機「Elfin Flip 4K」を発表した。エントリーのElfin Flip Plusは3月17日に69,800円で発売、ほか2機種は4月中旬にMakuakeで先行販売を行なう。価格は未定。 なおElfin Flip