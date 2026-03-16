ジャーナリストの玉川徹氏が16日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に出演。15日に日本代表が敗れたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「ほとんど見なかった」と話し、国会での議論を望んだ。【写真】「1万円じゃ済まされない」焼き肉を楽しむ侍ジャパンメンバー玉川氏は今大会について「結局ほとんど見なかったですね、今回のWBCは。やっぱりテレビでや