2月、ルビオ米国務長官（右）と握手する茂木外相＝ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）茂木敏充外相は16日夜、ルビオ米国務長官と電話会談し、ホルムズ海峡での航行の安全確保に向けて米国を含む国際社会と連携すると伝えた。日本外務省によると、ルビオ氏からは米国の立場や取り組みについて説明があった。艦船派遣の要請はなかったという。予算委で茂木氏は、イランがホルムズ海峡で機雷を敷設したとの報道を受け「非常に