東京都は新年度、リチウムイオン電池の混入によるごみ処理施設の火災・稼働停止を防ぐため、安全対策の増強を支援する。都庁舎で使用済みリチウムイオン電池の回収を新たに始めるなど、消費者側にも分別や再資源化の重要性を伝えるキャンペーンにも取り組む。リチウムイオン電池は、モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、電子たばこなどに使用されている。過度な力が加わると発熱・発火することがあり、通常のごみに混入し