日本プロ野球選手会が16日、公式Xを更新。野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で準々決勝に終わったことについて、選手、監督、コーチ等に対する誹謗中傷が多数確認されたとし、法的対応を含めた措置を講じると発表した。同Xで「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」とし、「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、