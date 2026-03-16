中国の消費動向を示す今年1月から2月の小売売上高は前の年の同じ時期と比べ、2.8％増加しました。中国の国家統計局が16日、発表した主要経済統計によりますと、今年1月から2月の小売売上高は、前年同期比で2.8％増え、伸び率は去年12月から1.9ポイント拡大しました。2月の春節休暇が過去最も長くなったことや、スマートフォンや家電などを対象とした政府の買い換え支援策が今年も始まったことで、低迷していた個人消費がやや持ち直