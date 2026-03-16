山形ワイヴァンズは3月16日、宇都宮ブレックスから加入していた石川裕大の期限付移籍期間が終了したことを発表した。 現在21歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。帝京高校、コンバイン・アカデミーを経て、2024－25シーズンに宇都宮へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は宇都宮で開幕を迎えると、11月に信州ブレイブウォリアーズへ期限付移籍。8試合に