3月16日、日本バスケットボール協会（JBA）は、全国U15バスケットボール選手権大会（Jr.ウインターカップ）で導入していた「JBA推薦枠」を、2025年度開催の第6回大会をもって終了すると発表した。 JBA推薦枠は2021年度の第2回大会から導入され、男女各5枠、計10枠を設定。U15カテゴリーを取り巻く環境整備や、クラブチームやBクラブユースなど多様なチームの全国大会出場機会を