エニグモが後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した２７年１月期連結業績予想で、売上高７２億６７００万円（前期比１５．４％増）、営業利益４４００万円（同４．７％減）、純利益４億９３００万円（同５１．１％増）と本業を示す営業利益で減益を見込むことが嫌気されているようだ。 構造改革期間として取り組む中核事業である「ＢＵＹＭＡ」の成長回帰と「ＢＵＹＭＡＴＲＡＶＥＬ」の事業の柱へ