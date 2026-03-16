日本サッカー協会(JFA)は16日、日本女子代表(なでしこジャパン)が11月29日にエディオンピースウイング広島で、12月5日にJFE晴れの国スタジアム(岡山)で国際親善試合を行うことを発表した。両試合ともキックオフ時間、対戦相手、テレビ放送は調整中。なでしこジャパンは開催中の女子アジアカップで準決勝進出を果たし、10大会連続10回目の女子ワールドカップ出場を決めている。18日に行う女子アジア杯準決勝では韓国と対戦する