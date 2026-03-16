韓国サッカー協会(KFA)は16日、韓国代表の3月シリーズメンバーを発表した。JリーグからはFC東京のGKキム・スンギュ、サンフレッチェ広島のDFキム・ジュソン、鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンが招集された。韓国は今月28日にイングランドでコートジボワール代表と、3月31日にオーストリアでオーストリア代表と対戦する。初招集はなかった。なお、Jリーグは国際Aマッチウィーク中にAFCチャンピオンズリーグエリートの影響