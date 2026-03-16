高知ユナイテッドSCは16日、MF朴龍二(26)がFC KOREA(東京都1部)へ完全移籍することを発表した。朴は朝鮮中高級学校出身でスペインのアルコルコンBなどでプレーし、昨年6月に高知に加入した。ただ高知では公式戦の出場がなく昨季限りで契約満了。契約満了時には「スペインから帰国しなかなかチームが決まらなく苦悩してた時僕に手を差し伸べてくれた高知さんには本当に感謝しています」などとコメントしていた。