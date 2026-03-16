韓国ソウルで発生した「江北（カンブク）モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）が、男性3人に対して同様の犯行を繰り返していた状況が新たに浮上した。【写真】殺害後に平然と日本旅行キム・ソヨンの身元情報が公開検察とは異なり、先にキム・ソヨンの実名など身元情報を公開しないと決定していた警察は、その理由として捜査期間が不足していたことを挙げた。警察庁国家捜査本部の関係者は3月16日の定例記者会