Snow Manの公式TikTokで、深澤辰哉、渡辺翔太、向井康二の3人が「オドロウゼ！」に合わせてダンスを披露。仲の良さが伝わる動画に注目が集まっている。 【動画】深澤辰哉＆渡辺翔太＆向井康二「オドロウゼ！」ダンス／【画像】“お揃い”ポーズを決めるSnow Man9人／プロモーションスケジュール ■深澤辰哉＆渡辺翔太＆向井康二が「オドロウゼ！」をダンス 並びは左から深澤、中央に渡辺、右に向井。それぞれ