カラダノート [東証Ｇ] が3月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常損益(非連結)は8700万円の黒字(前年同期は6900万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億4300万円に対する進捗率は35.8％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利益は前年同期比6.0倍の1億5600万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月