アールプランナー [東証Ｇ] が3月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比76.0％増の35.2億円に拡大し、27年1月期も前期比7.0％増の37.7億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は45円とし、1月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は12.5％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績で