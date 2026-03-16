ツクルバ [東証Ｇ] が3月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常損益は6700万円の赤字(前年同期は2200万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比73.4％増の3億0700万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常損益は6800万円の赤字(前年同