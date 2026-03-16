ストレージ王 [東証Ｇ] が3月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比1.2％増の1.7億円になり、27年1月期も前期比11.0％増の1.9億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.7％増の3.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.1％→16.0％に急上昇した。 株探ニュ}