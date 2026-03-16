16日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数589、値下がり銘柄数842と、値下がりが優勢だった。 個別では山王、マイポックス、三光産業がストップ高。ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス、ソケッツ、明海グループは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＴＡＮＡＫＥＮ、ナカボーテック、中村屋、林兼産業など33銘柄は昨年来高値を更新。宮入バルブ製作所、シル