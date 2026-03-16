16日の日経平均株価は前週末比68.46円（-0.13％）安の5万3751.15円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は614、値下がりは899、変わらずは74と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は41.87円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、フジクラ が29.75円、中外薬 が24.57円、ファナック が24.4円、ファストリ が24.07円と並んだ。 プラス寄与度トップはアドテス