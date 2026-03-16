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16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ173917 3.0 48040 ２. 日経Ｄインバ 26371 -10.24892 ３. 日経ベア２ 18826-3.7 120.3 ４. 野村日経平均 18085 -18.8 55760