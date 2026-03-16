ナルネットコミュニケーションズ [東証Ｇ] が3月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の24円→27円(前期は15円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要施策の一つと認識しており、経営環境の変化に対応した経営基盤の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向30％を目