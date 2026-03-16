16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比0.4％減の3905億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.3％減の2737億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、グローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ