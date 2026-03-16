中国電力が上関町祝島の反原発団体を相手取り原発建設に向けた調査を妨害しないよう求めた民事裁判で一審山口地裁岩国支部で敗訴した被告の祝島側が16日、控訴しました。この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」を相手取り提訴しているものです。中国電力は上関原発の建設に向けて埋め立て予定地下にある断層が活断層かどうかを調べるボーリングを予定しますが、2019年以降3回、島民の会の会員らが調査