【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】気がつけば今年も桜と花粉の季節。3月13日に日本アカデミー賞の授賞式が終わり、映画界も新作が芽吹いてにぎやかだ。2026年春の映画戦線。今回は「金子文子何が私をこうさせたか」を取り上げる。作り手の熱がスクリーンを通して伝わってくる見応え十分の1本だ。ちょうど100年前の1926年3月、内縁の夫である朝鮮人の朴烈とともに大逆罪で死刑判決を受けた無政府主義者の金子文子。実態のない容疑だ