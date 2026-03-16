斎藤淳被告埼玉県飯能市の住宅で2022年、住人の米国籍ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん＝当時（69）＝ら親子3人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市の無職斎藤淳被告（43）の裁判員裁判で、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）は16日、無期懲役の判決を言い渡した。検察側は死刑を求刑し、弁護側は無罪を主張していた。被告が犯人かどうかや、刑事責任能力が争点だった。起訴状などによると、22年12月2