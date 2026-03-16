番組の制作業務を委託するフリーランスらに契約条件を明示していなかったとして、公正取引委員会は１６日、テレビ北海道（札幌市）に対し、フリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を行った。テレビ局への同法違反による勧告は初めて。発表によると、テレビ北海道は２０２４年１１月から２５年７月、番組制作などで業務を委託していたフリーランスのカメラマンやディレクター、ヘアメイクら計３３人に報酬