タレント・スマイリーキクチ（54）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で活躍した選手を中傷する人々の“共通点”についてつづった。キクチは「WBCで活躍した選手のSNSに誹謗中傷のコメントを投稿する人物がいます。書き込む人物は普段の投稿もなく、人を傷つけるためだけに作ったアカウントばかり」と私見を展開。また「よく匿名性が問題されますが、身元がバレなければ何