昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、都内のホテルで行われた。国内男子ツアー通算４８勝の中嶋常幸（７１）が、往年のライバルへの思いを語った。青木功を含めて「ＡＯＮ」として、日本男子ゴルフ界の一時代を築いた。中嶋は「一緒に戦ったトーナメント、特に優勝争いをした試合を思い出す。勝った試合もあれば、負けた試合もたくさんあ