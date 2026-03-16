アン・ハサウェイが、日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式に、フラワーモチーフのゴージャスな黒のドレスで出席。米版「VOGUE」の元編集長アナ・ウィンターとともにプレゼンターを務め、映画『プラダを着た悪魔』のシーンを再現した。【写真】アン・ハサウェイの美しすぎるドレス姿（全身ショット）Just Jaredによると、アンは16日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催された授賞式に、全身に花の刺