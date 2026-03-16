昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため、７８歳で死去した尾崎将司さん（本名・尾崎正司）のお別れの会が１６日、東京・千代田区の帝国ホテル東京で執り行われた。ゴルフ界、野球界、芸能界などから約１０００人が参会して日本男子プロゴルフツアーで歴代最多９４勝を挙げ、１２度の賞金王に輝くなど「ジャンボ」の愛称で人気を博した故人をしのんだ。ライバルとして長年にわたり、優勝や賞金王争いを繰り広げたツアー通算４８