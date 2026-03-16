鳥取と姫路を結ぶ因幡街道沿いに点在する宿場町を、「街道旅」としてつなぐ取り組みとして、「平福宿（兵庫県佐用町）」「大原宿（岡山県美作市）」「智頭宿（鳥取県智頭町）」を舞台に、デジタルスタンプラリーが、４月１日〜６月３０日まで開催される。本イベントは、因幡街道三宿連携会議が主催。歴史ある宿場町を「街道」という共通の軸でつなぎ、地域全体の魅力を再発見してもらうことを目的としている。各宿場町は智頭急