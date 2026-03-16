今年1月、愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で逮捕・起訴された男が、女性の部屋から財布などを盗んだ疑いで再逮捕されました。 豊田市の自営業・北島卓容疑者（45）は今年1月17日、豊田市内のアパートで小川晃子さん（当時42歳）の首をしめて殺害し部屋に火をつけたとして、殺人や非現住建造物等放火未遂などの罪で逮捕・起訴されています。 警察は16日、窃盗の疑いで北島容疑