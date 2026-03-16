◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が報道陣の取材に応じ、１５日に６９歳で亡くなった大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんとの思い出を語った。「（元大関）琴風さんが場所中に来て、相当具合が悪いと。場所が終わって帰って『４月にお見舞いに行きますよ』という話しをしていたんだけど…」と故人をしのんだ。現役時代の対戦成績は１３勝９敗だった。「よ