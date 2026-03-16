ゴホウビが、渋谷WWWにて全国ツアー＜GOHOBI ONEMANLIVE TOUR 2026 〜HOBI-SHIP〜＞のファイナル公演を開催。サプライズで3大発表として新曲「まぁいっか」の初披露とデジタルシングルリリース、秋にEPリリースとEPをひっさげてのワンマンツアー開催などを発表した。◆ライブ写真2025年11月周年ライブで発表された本ツアーは、3/7広島ALMIGHTY、3/8大阪Pangeaが満員御礼となり、ファイナルを迎えた。ゴホウビは汽笛のSEで登場。前