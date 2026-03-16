◆大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）元大関・若嶋津さんの日高六男さんが肺炎のため死去してから一夜明けた１６日、同期入門の陸奥親方（元大関・霧島）がエディオンアリーナ大阪で取材に応じ、「２月に花籠親方とお見舞いに行った。あまりしゃべれなかったし、食事も口から食べれない状況でした。それでも帰る時に『また来るね』と言ったら、ニコッと笑ってくれた。さみしいですね」と話した。同じ鹿児島