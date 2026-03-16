今日3月16日(月)、岐阜と高知に続いて、甲府でも桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より9日早く、昨年より10日早い開花です。これまでで最も早かった3月17日の記録を更新しました。甲府で桜(ソメイヨシノ)が開花最早記録を更新今日3月16日(月)は、岐阜と高知に続き、甲府でも桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年(3月25日)より9日早く、昨年(3月26日)より10日早い開花です。2002年と2023年に記録した3月17日の最早記録を1日