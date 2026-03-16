イラン戦争によって世界のエネルギー市場が大きく揺れる中、韓国の海運会社である長錦（チャングム）商船（Sinokor・シノコー）の超大型タンカー投資戦略が莫大な収益を上げていると、ブルームバーグ通信が14日（現地時間）に報じた。報道によると、シノコーは戦争勃発前から超大型原油運搬船（VLCC）を積極的に確保し、船隊規模を拡大してきた。業界では、先月末時点でシノコーが約150隻の超大型タンカーを運用していると推定して