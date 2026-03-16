Netflix（ネットフリックス）の人気アニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）が、映画界最高権位のアカデミー賞授賞式で2冠に輝いた。『ケデハン』は15日（現地時間）、米国ロサンゼルス（LA）のハリウッドにあるドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式で、長編アニメーション映画賞に続き歌曲賞も受賞した。『ケデハン』のオリジナル・サウンドトラック（OST）『Golden』を歌っ