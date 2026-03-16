◆「ホルムズ封鎖の警告あったが、攻撃を承認」WSJもこの日、トランプ大統領が戦争前にケイン米統合参謀本部議長から「米国が攻撃すればイランが機雷・ドローン・ミサイルなどを配備してホルムズ海峡を封鎖する可能性がある」というブリーフィングを何度か受けながらも攻撃を承認したと報じた。トランプ大統領はイランが海峡封鎖前に屈服する可能性が高いと述べ、イランが実際に封鎖をしても米軍は対応できると判断したという。し