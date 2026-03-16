14日（現地時間）、米国のイラン戦争が始まってから2週間が経った。戦争の初期にトランプ米大統領が言及したタイムライン「4〜6週間」を勘案すると半分ほどだが、戦争を終わらせる出口戦略が見えないという米現地の報道が出ている。CNNはこの日、「トランプ大統領は今回の戦争を大成功だと強調し、いつでも勝利を宣言できると示唆したが、戦争が始まって2週間が経過した現在、政府は複雑化しているこの戦争をどう終わらせるか明確