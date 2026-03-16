記事ポイントDREAM DIVERのデジタル絵本配信が始動日本語版・英語版をAmazon・Kindleで配信アイちゃんが主人公の冒険シリーズ第一弾 DREAM DIVERの世界観にふれられるデジタル絵本の配信が始まりました。第一弾に選ばれたのは、主人公アイちゃんの冒険を描く「ちいさなとりとゆめのみずうみ：〜アイちゃんのふしぎたんけん1〜」です。 「DREAM DIVER」配信 レーベル名：ROCK FOR THE NATIONS（SPAZIO）プロジ