中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月16日】中国商務部の報道官は16日、米国が中国を含む60カ国・地域を対象に通商法301条に基づく新たな調査を始めたことに留意していると述べ、調査は「国際的な経済・貿易秩序を著しく乱す」と指摘した。米国は11日に開始した「過剰生産能力」に関する調査に続き、強制労働で生産された製品の輸入禁止措置が講じられていないとして、12日にも通商法301条に基づく調査を始め